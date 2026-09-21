Uniunea Europeană anunță sancțiuni după alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei

Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva persoanelor implicate în organizarea alegerilor parlamentare ruse în teritoriile ocupate ale Ucrainei.
Bruxelles-ul a transmis că nu va recunoaște nici desfășurarea scrutinului, nici rezultatele acestuia, considerând că organizarea votului în aceste regiuni încalcă dreptul internațional și suveranitatea Ucrainei.
Cine va fi sancționat
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că măsurile îi vor viza pe cei care au participat la organizarea alegerilor în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, dar și persoanele care au candidat acolo.
Sancțiunile îi pot viza, de asemenea, pe cei considerați responsabili pentru limitarea posibilității desfășurării unor alegeri libere și corecte în interiorul Rusiei.
UE nu recunoaște scrutinul
Alegerile pentru Duma de Stat s-au desfășurat între 18 și 20 septembrie. Rusia a organizat votul și în Crimeea și Sevastopol, precum și în zonele ocupate din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.
UE afirmă că aceste teritorii fac parte din Ucraina și că organizarea alegerilor ruse acolo reprezintă o încălcare a Cartei ONU și a integrității teritoriale a statului ucrainean.
„Uniunea Europeană nu recunoaște și nu va recunoaște” nici organizarea acestor alegeri, nici rezultatele lor, se arată în declarația transmisă în numele celor 27 de state membre.
Critici și privind alegerile din Rusia
Bruxelles-ul a criticat și modul în care s-au desfășurat alegerile în Rusia. UE acuză un mediu politic în care opoziția democratică a avut acces limitat la competiția electorală și în care au fost restrânse accesul la informații independente și libertatea de exprimare.
Un alt punct criticat de UE este lipsa observatorilor OSCE, după ce Rusia nu a invitat organizația să monitorizeze scrutinul. Potrivit Bruxelles-ului, acest lucru a împiedicat o evaluare independentă a procesului electoral.
Bruxelles-ul cere retragerea trupelor ruse
În aceeași declarație, UE își reafirmă sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele recunoscute internațional.
Blocul comunitar cere Rusiei să înceteze războiul, să accepte o încetare completă, imediată și necondiționată a focului și să își retragă forțele militare de pe teritoriul Ucrainei.