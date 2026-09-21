Siegfried Mureșan își prezintă marți programul de guvernare. Abrudean: Premierul desemnat va merge mai departe cu propunerea

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să prezinte marți principalele prevederi ale programului de guvernare, în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că Mureșan va merge în Parlament cu propunerea de Guvern, indiferent de pozițiile exprimate de partidele politice.