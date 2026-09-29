Oana Gheorghiu, aviz negativ pentru Sănătate. Mureșan acuză PSD că a respins „competența și valorile”

Oana Gheorghiu, propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit marți aviz negativ în comisiile parlamentare de specialitate.
Votul s-a încheiat cu 15 voturi pentru, 17 împotrivă și nicio abținere, iar decizia a fost urmată de o reacție dură din partea lui Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a susținut că votul reprezintă „o respingere a competenței și a valorilor”.
Avizul comisiei este consultativ și nu împiedică, din punct de vedere procedural, ca nominalizarea să ajungă la votul de învestitură din plen.
Mureșan critică votul din comisie
După anunțarea rezultatului, Siegfried Mureșan a criticat votul și a susținut public candidatura Oanei Gheorghiu. Premierul desemnat a afirmat că Gheorghiu a contribuit la construirea unui spital pornind de la zero și a criticat parlamentarii PSD care au votat împotriva candidaturii sale.
„Este un vot de respingere a competenței și a valorilor”, a transmis Mureșan în reacția sa publică.
Audiere tensionată în Parlament
Audierea Oanei Gheorghiu a avut loc marți, în cadrul procedurii prin care Parlamentul examinează candidații propuși pentru Cabinetul Mureșan.
Ședința comisiilor reunite pentru Sănătate a fost marcată de schimburi de replici și întreruperi între parlamentari. Discuțiile au vizat atât experiența profesională a candidatei, cât și proiectele pe care aceasta le-ar avea în vedere în cazul preluării Ministerului Sănătății.
Gheorghiu a declarat în timpul audierii că are o experiență de aproximativ 16-17 ani în relația cu sistemul medical, inclusiv prin activitatea sa și prin interacțiunea cu numeroși pacienți.
Avizul nu decide numirea ministrului
Votul din comisie nu reprezintă votul final pentru formarea Guvernului. Avizele acordate candidaților pentru funcțiile de ministru au caracter consultativ.
Decizia privind învestirea Cabinetului Mureșan va fi luată în plenul Parlamentului. Votul este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.
Mai multe nominalizări au primit aviz negativ
Oana Gheorghiu nu este singura propunere din Cabinetul Mureșan care a primit un aviz nefavorabil.
În prima zi de audieri, Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, propus la Apărare, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, și Irineu Darău, propus la Economie, au primit avize negative. Alexandru Nazare și Tanczos Barna au primit avize favorabile.
Marți, în cea de-a doua zi de audieri, parlamentarii au continuat evaluarea celorlalți candidați propuși pentru Cabinetul Mureșan.
Votul decisiv este miercuri
Audierile din comisii sunt etapa premergătoare votului de învestitură. Rezultatele acestora oferă informații despre pozițiile parlamentarilor, însă nu stabilesc rezultatul votului final.
Cabinetul condus de Siegfried Mureșan trebuie să obțină 233 de voturi în plen pentru a fi învestit.