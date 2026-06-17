Transportul public din Alba Iulia, blocat după protestul șoferilor care își cer salariile restante

Transportul public local din Alba Iulia a fost blocat miercuri, după ce șoferii Societății de Transport Public (STP) au refuzat să iasă pe traseu, nemulțumiți că nu și-au primit salariile și tichetele de masă de peste două luni. Singurele curse operate sunt cele care asigură legătura dintre municipiu și cele 12 localități din zona metropolitană.

Distribuie articolul