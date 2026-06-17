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Economie· 1 min citire
Transportul public din Alba Iulia, blocat după protestul șoferilor care își cer salariile restante
transport public Alba Iulia
Transportul public local din Alba Iulia a fost blocat miercuri, după ce șoferii Societății de Transport Public (STP) au refuzat să iasă pe traseu, nemulțumiți că nu și-au primit salariile și tichetele de masă de peste două luni. Singurele curse operate sunt cele care asigură legătura dintre municipiu și cele 12 localități din zona metropolitană.
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