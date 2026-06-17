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Economie· 1 min citire
Transportul public din Alba Iulia, blocat de protestul șoferilor STP
FOTO: Arhivă
Transportul public local din Alba Iulia a fost blocat miercuri, 17 iunie 2026, din cauza unui protest al șoferilor și angajaților Societății de Transport Public Alba Iulia.
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