Economie· 1 min citire

Transportul public din Alba Iulia, blocat de protestul șoferilor STP

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 17 iun. 2026, 10:37

Transportul public local din Alba Iulia a fost blocat miercuri, 17 iunie 2026, din cauza unui protest al șoferilor și angajaților Societății de Transport Public Alba Iulia.

Aproximativ 70 de șoferi au decis să oprească lucrul, nemulțumiți că nu și-au primit salariile și bonurile de masă de peste două luni, începând din luna aprilie, potrivit alba24.ro.

În urma protestului, circa 40 de autobuze nu au mai circulat pe mai multe rute importante din oraș și din cartiere precum Micești, Bărăbanț, Pâclișa și Oarda. Au fost afectate și cursele către fabricile din zona municipiului. Singurele autobuze care au continuat să circule au fost cele din transportul metropolitan, care fac legătura cu localitățile din jur.

Șoferii susțin că au fost amăgiți cu promisiuni și că nu vor relua activitatea până când nu își vor primi banii. Situația este legată de probleme financiare mai ample ale STP, compania acuzând datorii mari din partea Primăriei Alba Iulia, care ar pune în pericol plata angajaților și continuitatea transportului public.

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