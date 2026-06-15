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Incendiu puternic la o locuință din județul Alba

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 15 iun. 2026, 08:04

Un incendiu a izbucnit luni dimineață, 15 iunie 2026, la o locuință din satul Cetea, comuna Galda de Jos, județul Alba.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru stingerea focului. Din primele date primite de la persoana care a sunat la numărul de urgență, incendiul se manifesta la o casă din localitate.

Pentru gestionarea situației, pompierii s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu un echipaj de prim ajutor. Intervenția este menită să limiteze extinderea flăcărilor și să protejeze persoanele aflate în zonă.

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