Gheorghe Hagi revine pe banca tehnică a naţionalei după 25 de ani. România întâlneşte, astăzi, Georgia la Tbilisi

Gheorghe Hagi revine marți pe banca tehnică a echipei naționale a României după o pauză de 25 de ani. Prima reprezentativă va disputa un meci amical împotriva Georgiei, la Tbilisi, începând cu ora 20:00.

Partida marchează debutul oficial al lui Hagi în noul său mandat de selecționer, după ce a fost numit în funcție pe 20 aprilie. Fostul căpitan al naționalei a mai condus reprezentativa României în 2001, la începutul carierei sale de antrenor.

Primul meci al lui Hagi pe teren propriu va avea loc sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București, unde România va întâlni Țara Galilor.

Din cauza diferențelor de pregătire fizică și a sosirii întârziate a unor jucători la lot, selecționerul a decis ca nu toți fotbaliștii convocați pentru acțiunea din luna iunie să facă deplasarea în Georgia. Măsura are rolul de a proteja jucătorii și de a le asigura un program optim de pregătire înaintea următoarelor partide.

La Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia vor rămâne Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș. Cei nouă internaționali își vor continua antrenamentele conform unui program stabilit de staff-ul tehnic, fiind supravegheați de trei membri ai echipei tehnice și medicale.

Înaintea confruntării de la Tbilisi sunt programate conferința de presă oficială și antrenamentul premergător meciului Georgia – România.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

Portari: Marian Aioani (Rapid), Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB).

Fundași: Deian Sorescu (Gaziantep FK), Tony Strata (Vitória Guimarães), Radu Drăgușin (Tottenham), Virgil Ghiță (Hannover 96), Andrei Coubiș (U Cluj), Matei Ilie (CFR Cluj), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Andrei Borza (Rapid).

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Ianis Hagi (Alanyaspor), David Matei (Universitatea Craiova).

Atacanți: Olimpiu Moruțan (Rapid), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (Rapid), Louis Munteanu (DC United), Florinel Coman (Al-Gharafa).