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Un service auto a fost cuprins de un incendiu masiv în Cugir

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 13 sept. 2026, 09:21

Pompierii din Alba Iulia și forțele voluntare locale au intervenit în miez de noapte pentru a stinge focul extins pe o suprafață uriașă.

Un puternic incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în orașul Cugir, aducând panică pe strada Victoriei. Alarma la numărul de urgență a fost dată aproape de miezul nopții, în jurul orei 23:40, când martorii au observat flăcări uriașe care înghițeau o clădire din zonă.

Din primele informații obținute, locația afectată s-a dovedit a fi un service auto de mari dimensiuni.

Intervenție contracronometru a pompierilor

Pentru lichidarea flăcărilor, autoritățile au mobilizat forțe importante. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Alba Iulia s-au deplasat de urgență la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Aceștia au fost sprijiniți îndeaproape de pompierii voluntari din orașul Cugir.

În momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la adresa indicată, focul era deja în fază avansată. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au transmis că incendiul se manifesta cu o ardere generalizată la întregul atelier auto, suprafața totală afectată fiind estimată la aproximativ 500 de metri pătrați. Salvatorii au acționat mai multe ore pentru a stinge complet focarele și pentru a preveni extinderea flăcărilor la eventualele vecinătăți.

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