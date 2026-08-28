România, lovită de furtuni și vijelii cu grindină. Pagube majore în mai multe județe-VIDEO

Publicat 28 aug. 2026, 08:34 Actualizat 28 aug. 2026, 08:35 Sursă Realitatea PLUS

Furtunile și ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. După zilele de caniculă, 20 de județe au fost vizate de cod galben de vreme rea. La Brașov, mai multe străzi au fost inundate după ce sistemele de canalizare nu au mai făcut față cantității mari de apă, iar șoferii au circulat cu dificultate. La Călărași, furtuna puternică a distrus solarii și a smuls acoperișurile mai multor construcții.

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