Sistemul e-SIGUR, folosit de polițiștii rutieri pe drumurile din Alba

Radarele mobile sunt amplasate în zonele cu risc rutier pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație
Polițiștii rutieri din județul Alba defășoară o nouă acțiune de monitorizare a traficului cu ajutorul sistemului e-SIGUR. Dispozitivele sunt amplasate în special în zonele considerate cu risc rutier, unde sunt urmărite eventualele abateri de la normele de circulație.
Radare mobile pentru depistarea abaterilor
Sistemul e-SIGUR utilizează aparate radar montate pe trepiede mobile, capabile să surprindă în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau comit alte încălcări ale regulilor rutiere. În cazul în care este constatată o contravenție, proprietarul autovehiculului va primi la domiciliu un document prin care i se solicită să comunice, potrivit procedurilor legale, cine se afla la volan la momentul înregistrării.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, acțiunile de acest tip au ca principal obiectiv prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice. Măsura urmărește protejarea tuturor participanților la trafic și depistarea mai eficientă a abaterilor comise în zonele cu risc rutier.