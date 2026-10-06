Polițiștii din Alba pornesc sistemul e-SIGUR. Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 16:07

Polițiștii rutieri din Alba acționează marți, 6 octombrie, cu sistemul de monitorizare e-SIGUR, pentru identificarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre radarepolitie