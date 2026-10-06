Polițiștii din Alba pornesc sistemul e-SIGUR. Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri din Alba acționează marți, 6 octombrie, cu sistemul de monitorizare e-SIGUR, pentru identificarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.
Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier din județ, iar principalul obiectiv este reducerea accidentelor și creșterea siguranței în trafic.
Cum funcționează e-SIGUR
Sistemul e-SIGUR utilizează dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea monitorizează traficul și înregistrează, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau comit alte abateri prevăzute de legislația rutieră.
În cazul în care este constatată o contravenție, proprietarul vehiculului primește documentele la domiciliu și trebuie să comunice, conform procedurii legale, cine se afla la volan în momentul înregistrării abaterii.
Poliția vizează zonele cu risc rutier
Acțiunile sunt concentrate pe sectoarele de drum unde există un risc crescut de producere a accidentelor. Polițiștii urmăresc în special respectarea limitelor de viteză și a celorlalte reguli care contribuie la siguranța participanților la trafic.
Autoritățile transmit că utilizarea sistemului e-SIGUR face parte din acțiunile de prevenire a accidentelor și de creștere a disciplinei rutiere pe drumurile publice din județul Alba.