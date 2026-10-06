Amenzi de 369.000 de lei după controalele ITM Alba: nouă persoane, depistate la muncă fără forme legale

Inspectorii de muncă au găsit zeci de nereguli la angajatorii verificați, de la muncă nedeclarată și salarii neplătite la probleme de securitate și sănătate în muncă.
Inspectorii ITM Alba au verificat, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026, 15 unități din județ, care aveau în total 426 de salariați. În urma controalelor din domeniul relațiilor de muncă au fost constatate 42 de deficiențe și au fost aplicate șapte amenzi, în valoare totală de 369.000 de lei.
Trei dintre acestea, însumând 360.000 de lei, au vizat munca nedeclarată, după identificarea a nouă persoane fără forme legale de angajare.
Nereguli privind contractele, salariile și securitatea muncii
Printre problemele descoperite s-au numărat lipsa contractelor individuale de muncă în formă scrisă, neplata salariilor la termen, evidența incorectă a timpului lucrat, neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor sau a repausului săptămânal. Inspectorii au mai constatat dosare de personal incomplete și lipsa unor clauze obligatorii din contracte.
În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate cinci unități, unde au fost identificate opt deficiențe. Un angajator a primit șase avertismente pentru probleme precum lipsa fișelor de aptitudini, instruirea insuficientă a lucrătorilor, lipsa evaluării riscurilor și deficiențe privind organizarea activității de prevenire și protecție.