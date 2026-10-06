Amenzi de 369.000 de lei după controalele ITM Alba: nouă persoane, depistate la muncă fără forme legale

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 08:44

Inspectorii de muncă au găsit zeci de nereguli la angajatorii verificați, de la muncă nedeclarată și salarii neplătite la probleme de securitate și sănătate în muncă.

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