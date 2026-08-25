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Incendiu de vegetație uscată în Alba Iulia: cinci autospeciale și 20 de pompieri la intervenție

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 25 aug. 2026, 14:01

Focul s-a extins pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar forțele au fost suplimentate

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți în municipiul Alba Iulia. La fața locului intervin cinci autospeciale de stingere și 20 de pompieri militari, alături de pompieri voluntari din Alba Iulia și Teiuș. Flăcările se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, cu degajare de fum.

Intervenție pentru limitarea propagării

Inițial a fost trimisă o singură autospecială, însă forțele au fost ulterior suplimentate. Pompierii lucrează pentru a opri extinderea focului și pentru a proteja zonele din apropiere. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după verificările specifice efectuate de ISU Alba.

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