Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT

Publicat 15 sept. 2026, 15:20 Actualizat 15 sept. 2026, 15:23 Sursă Realitate Plus

Ciocniri violente pe străzile din jurul Guvernului, după ce instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine și vandalizează tot ce prind în cale. Atacatorii au aruncat spre forțele de ordine cu pietre, bucăți de bordură și chiar bucăți de pământ, iar forțele de ordine au replicat cu gaze lacrimogene și au extras din mulțime persoanele care incită la violență. Protestul a degenerat după ora 13:00, când o serie de grupări de instigatori au blocat accesul în Pasajul Victoriei și au început să arunce cu diverse obiecte contondente, inclusiv sticle și cioburi, spre forțele de ordine. Realitatea Plus face apel la calm și la manifestarea pașnică a nemulțumirilor. Și Jandarmeria face apel la manifestanții de bună‑credință să se delimiteze de grupările care încearcă doar să instige.

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