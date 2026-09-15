Lupte de stradă în jurul Guvernului, instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine – LIVE TEXT

Ciocniri violente pe străzile din jurul Guvernului, după ce instigatorii infiltrați la protestul fermierilor au atacat forțele de ordine și vandalizează tot ce prind în cale. Atacatorii au aruncat spre forțele de ordine cu pietre, bucăți de bordură și chiar bucăți de pământ, iar forțele de ordine au replicat cu gaze lacrimogene și au extras din mulțime persoanele care incită la violență. Protestul a degenerat după ora 13:00, când o serie de grupări de instigatori au blocat accesul în Pasajul Victoriei și au început să arunce cu diverse obiecte contondente, inclusiv sticle și cioburi, spre forțele de ordine. Realitatea Plus face apel la calm și la manifestarea pașnică a nemulțumirilor. Și Jandarmeria face apel la manifestanții de bună‑credință să se delimiteze de grupările care încearcă doar să instige.
UPDATE 15:20 - Jandarmeria a transmis un mesaj legat de persoanele care instigă la violențe
"Forțele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea și liniștea publică, manifestând un comportament agresiv și instigând ceilalți participanți la acte de violență.
Această măsură a fost strict necesară pentru a stopa escaladarea conflictului și pentru a garanta siguranța marii majorități a protestatarilor care se manifestau pașnic.
În urma acestei acțiuni legitime de îndepărtare a elementelor perturbatoare, un grup de manifestanți, nemulțumit de măsurile legale luate de jandarmi, s-a desprins din perimetrul inițial și s-a deplasat în direcția străzii Paris.
Jandarmeria Capitalei subliniază că forțele de ordine monitorizează îndeaproape deplasarea acestora pentru a asigura fluidizarea traficului, prevenirea oricăror blocaje neautorizate și protecția bunurilor și a persoanelor din zonă.
Reiterăm că rolul instituției noastre nu este de a restricționa dreptul la protest, ci de a elimina elementele de risc care pun în pericol siguranța colectivă.
Facem apel, din nou, la calm, responsabilitate și la respectarea indicațiilor forțelor de ordine aflate în dispozitiv," a transmis Jandarmeria.
UPDATE 15.00 - Instigatorii acționează în grup compact, se deplasează rapid între zonele de conflict, provoacă intenționat jandarmii, strigă lozinci violente, împing manifestanții pașnici spre cordoanele de ordine și vandalizează tot ce prind în cale, de la mobilier stradal la panouri de protecție. Unii dintre ei folosesc măști, glugi sau fulare pentru a-și ascunde identitatea și se coordonează vizibil între ei, indicând ținte și direcții de atac.
Traficul este practic blocat în toată zona Pieței Victoriei și pe arterele adiacente, iar pietonilor li se recomandă să evite perimetrul. În cazul în care trebuie să tranziteze zona, aceștia sunt sfătuiți să respecte indicațiile forțelor de ordine. Protestul a degenerat după ora 13:00, când o serie de grupări de instigatori au blocat accesul în Pasajul Victoriei și au început să arunce cu diverse obiecte contondente, inclusiv sticle și cioburi, spre forțele de ordine.
UPDATE 14:20 - Jandarmeria Română a transmis un mesaj către persoanele care nu participă la miting, dar ajung în zonă
Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face apel la cetățenii care tranzitează zonele în care se desfășoară activități de protest să respecte indicațiile forțelor de ordine, inclusiv în privința traseelor prin care zona poate fi tranzitată.
Măsurile de delimitare a unor perimetre și stabilirea unor trasee specifice de deplasare sunt măsuri standard de siguranță publică, instituite exclusiv pentru protecția tuturor participanților și prevenirea oricăror riscuri de escaladare sau accidente rutiere.
În conformitate cu legislația in vigoare privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, forțele de ordine au obligația legală de a stabili cordoane de siguranță și zone restricționate pentru a asigura separarea fluxurilor de persoane, fluidizarea traficului din proximitate și protejarea obiectivelor de importanță strategică.
Nicio persoană nu poate deroga de la regulile stabilite pentru siguranța colectivă și nu poate traversa zonele securizate prin locuri nepermise sau periculoase.
Jandarmeria Capitalei își exercită atribuțiile cu imparțialitate și profesionalism, respectând dreptul la liberă exprimare, dar prioritizând întotdeauna siguranța cetățenilor și respectarea normelor legale de ordine publică.
Solicităm tuturor persoanelor prezente la manifestație să coopereze cu personalul aflat în dispozitiv și să respecte indicațiile acestuia.
UPDATE 14:00 - Un bărbat care participa la proteste a ajuns la spital
Până în acest moment, în urma incidentelor, din Piața Victoriei, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Astfel, doi bărbați, în vârstă de 49, respectiv 61 de ani și o femeie, în vârstă de 53 de ani, au primit îngrijiri medicale de la ambulanțele SMURD aflate la fața locului. Acestea acuzau probleme respiratorii ca urmare a expunerii la gaze lacrimogene. În urma evaluării medicale, cele trei persane nu au necesitat transportul la spital.
De asemenea, alți doi bărbați, în vârstă de 62, respectiv 72 de ani, au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără acuze legate de utilizarea gazelor lacrimogene.
Dintre aceștia, doar un bărbat, în vârstă de 72 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, care a acuzat dureri în piept și amețeli, fără a afirma că ar fi avut contact cu gazele iritant-lacrimogene, a transmis Jandarmeria.
UPDATE 13:00 - Circulația rutieră prin Pasajul Victoria este blocată, inclusiv pentru transportul în comun.
UPDATE 12:40 – Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus aflați în mijlocul evenimentelor, un grup de manifestanți a blocat accesul către Pasajul Victoriei, iar efectivele de jandarmi au întărit barajele și zona îngrădită cu garduri speciale.
În acest moment (12:30 - N.R.), unii dintre participanții la manifestație exercită presiuni asupra dispozitivului de jandarmi și încearcă să forțeze cordonul de ordine.
Pentru prevenirea escaladării situației și protejarea tuturor persoanelor aflate în zonă, forțele de ordine acționează pentru menținerea unui climat de siguranță.
În acest context, au fost utilizate punctual substanțe iritant-lacrimogene, în mod gradual și proporțional cu situația creată.
Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite orice comportament care poate conduce la incidente, a transmis Jandarmeria Capitalei.
În urma primelor confruntări, patru protestatari au fost extrași din mulțime, încătușați și conduși la Secția 4 de Poliție pentru audieri. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme respiratorii în urma inhalării gazelor iritante folosite de jandarmi.
UPDATE 11:40 – Mai mulți protestatari care au îndemnat la manifestări violente și la depășirea spațiului de protest au fost extrași din rândul manifestanților, legitimați și ulterior audiați. Potrivit Realitatea Plus, între fermieri s-au strecurat și instigatori care i-au provocat pe jandarmi, iar aceștia au replicat cu gaze lacrimogene, în trei reprize.
UPDATE 12:40 – Noi ciocniri între protestatarii de la mitingul fermierilor și forțele de ordine. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus aflați în mijlocul evenimentelor, un grup de manifestanți a blocat accesul către Pasajul Victoriei, iar efectivele de jandarmi au întărit barajele și zona îngrădită cu garduri speciale.
În urma primelor confruntări, patru protestatari au fost extrași din mulțime, încătușați și conduși la Secția 4 de Poliție pentru audieri. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat probleme respiratorii în urma inhalării gazelor iritante folosite de jandarmi.
UPDATE 11:20 - Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au strâns deja mii de manifestanți. Potrivit jurnaliștilor Realitatea Plus, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, iar Jandarmeria Capitalei a transmis că incidentul a fost provocat de faptul că o parte dintre manifestanți au depășit spațiul delimitat și ar fi blocat traficul pe arterele din Piața Victoriei.
Precizare Jandarmeria Capitalei – adunare publică Piața Victoriei, 15 septembrie 2026
Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi, au pătruns și au blocat traficul rutier pe șoseaua Pavel D. Kiseleff.
Subliniem faptul că acest comportament este de natură să îi pună pe participanții la adunarea publică înșiși în pericol și să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai Capitalei și climatul de ordine publică, afectând, deopotrivă, și rutele de deplasare ale autospecialelor cu regim prioritar (ambulanța, pompierii ș.a.), precum și mijloacele de transport în comun.
Reiterăm apelul nostru la calm și cooperare a participanților cu forțele de ordine, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a adunării publice, a transmis Realitatea Plus.
UPDATE 9:00: Mii de protestatari sunt deja adunați în zona Pieței Victoriei, iar alții sunt pe drum, la intrările în Capitală. Marșul este spontan și neautorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 200.000 de persoane.
Agricultorii acuză guvernul că prin lipsa de implicare i-a adus în pragul falimentului
Crescătorii de animale, agricultorii și legumicultorii vor depune o listă de 15 revendicări, printre principalele nemulțumiri aflându-se gestionarea focarelor de pestă și variolă ovină, precum și măsurile de sacrificare a animalelor. Fermierii cer oprirea sacrificărilor și acordarea despăgubirilor pentru efectivele afectate.
Un protest similar a avut loc pe 30 iulie 2026, însă nu a avut rezultatele dorite.
Ce măsuri ia Jandarmeria pentru protestul fermierilor
Jandarmii susțin că principala preocupare este ca manifestația să se desfășoare fără incidente și cer o colaborare permanentă între participanți și forțele de ordine. La locul protestului vor exista echipe speciale de dialog ale Jandarmeriei Capitalei, care vor putea fi recunoscute după vestele albastre și care vor avea rolul de a păstra legătura cu participanții pe toată durata manifestației.
Mobilizare a forțelor de ordine la protestul fermierilor din 15 septembrie 2026