În 19 septembrie au loc meciurile din faza județeană a Cupei României

Miercuri, 19 septembrie 2018, ora 17:00 au loc meciurile din faza județeană a Cupei României.

Jocurile se desfășoară într-o singură manșă, pe terenul primei echipe, considerate a fi organizatoare de joc.Ora şi ziua de disputare a jocurilor, pot fi modificate cu acordul ambelor echipe, prin cerere scrisă depusă la sediul AJF Alba, până luni 17 septembrie 2018, pentru etapa a doua a Cupei.Celor 6 echipe care se vor califica în faza a III-a, plus CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș, li se vor alătura trei echipe de liga 4 (CS Navobi, AFC Micești și AS Dacia Mihalț), faza a III-a urmând să se dispute în 25 octombrie 2018 (joi), de la ora 16:00.Celor 5 echipe calificate din faza a III-a, li se vor alătura celelalte 11 echipe de liga a IV-a, care vor disputa jocurile din optimile de finală în anul 2019.

Programul:

AS Crăciunelul de Jos - AS Tineretul ȘonaAS Gaz Metan Valea Lungă - AS Târnavele TiurAFC Pianu 2016 - AS Hidromecanica ȘugagAS Șoimii Ciumbrud - AS Voința BeldiuCS Inter Unirea - ACS BăgăuCS Performanța Ighiu 2004 - CS Universitatea Alba IuliaConform Hotărârii Comitetului de Urgență din 21.08.2018, în faza județeană a Cupei României, în situația în care după consumarea celor 90 de minute de joc regulamentare, rezultatul este egal, echipa învingătoare va fi stabilită direct prin executarea loviturilor de departajare, fără a se mai disputa cele două reprize de 15 minute.

ATENŢIE:

În faza judeţeană a Cupei României, în toate jocurile se pot efectua maxim 4 (patru) înlocuiri de jucători pe toată durata jocului, tot 4 fiind şi numărul maxim de jucători care poate fi trimis în acelaşi timp, de fiecare echipă la încălzire !!!Echipele sunt obligate să folosească cel puţin un jucător născut după 01.01.1998, atunci când se întâlnesc echipe de liga 4 și un jucător născut după 01.01.1996, atunci când se întâlnesc echipe de liga 5. Dacă echipele vor fi din eşalon diferit (liga 4 cu liga 5), se va aplica regula de la liga 5.Dacă acesta este eliminat din teren (cartonaș roșu), echipa în cauză nu este obligată să introducă în teren un alt jucător care sa indeplineasca conditiile respective.

IMPORTANT !!!

În data de 25 august 2015, a avut loc ședința Comitetului Executiv de Urgență a Federației Române de Fotbal, astfel s-a hotărât ca: "

În competițiile de seniori în cadrul cărora se utilizează și jucători juniori (născuţi în anul 2000 şi mai tineri), identificarea acestora se va face pe baza carnetului de legitimare

", conform punctului 9, din hotărârea comitetului de urgență.Astfel, în competițiile de seniori, jucătorii juniori nu vor mai fi obligați să prezinte decât carnetul de legitimare (fără carte de identitate sau pașaport în copie sau original, cum era prevăzut în ROAF, la articolul 49, alin.1, teza finală).

În ședința Biroului Executiv a Asociației Județene de Fotbal Alba, din data de 07.08.2015, s-au hotărât următoarele:

1. Costurile baremurilor de arbitraj și observare în cadrul Cupei României, vor fi suportate în mod egal de către ambele echipe, conform art. 30 alin.13 din R.O.A.F., iar asistența medicală se va asigura de către echipa organizatoare (gazdă);2. Începând cu faza sferturilor de finală a Cupei României - faza județeană-, baremurile de arbitraj și observare vor fi aceleași cu baremurile de la Liga a IV-a, iar până la faza optimilor de finală -inclusiv-, se va achita baremul aferent ligii din care face parte echipa considerată organizatoare (gazdă);3. Conform articolului 30 alin. 15 din R.O.A.F. : "Echipele programate în Cupa României nu pot renunța la jocuri și nici nu pot disputa jocuri amicale în zilele în care au fost programate, sub sancțiunea eliminării lor din campionatul în care participă".