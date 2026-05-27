Gheorghe Piperea: "AUR nu îl va vota pe Eugen Tomac ca premier"
27 mai 2026, 07:51
Gheorghe Piperea
Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net
Partidul AUR nu va vota sub nicio formă varianta Eugen Tomac pentru funcția de premier, spune europarlamentarul Gheorghe Piperea. Acesta a precizat în exclusivitate la Realitatea PLUS că Eugen Tomac este doar „o nominalizare de sacrificiu”, iar adevărata mutare pentru funcția de premier ar urma să vină mai târziu.
Mai mult, europarlamentarul AUR a mai precizat și că în spatele jocurilor politice s-ar pregăti revenirea unui „Bolojan 2”.
