Eugen Tomac, chemat în judecată de Guvern. Prejudiciu uriaș, cum a scăpat de plata a 1,7 milioane de lei

Favoritul lui Nicușor Dan pentru funcția de premier trebuia să plătească statului 1,7 milioane de lei. Eugen Tomac a fost dat în judecată de guvern, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pentru un prejudiciu cauzat în perioada în care conducea politicile pentru românii din afara granițelor între 2009 și 2012.

Dosarul a fost înregistrat pe 15 noiembrie 2023, conform datelor consultate de pe portalul instanțelor de judecată. Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni a cerut obligarea lui Eugen Tomac la plata a 1.708.499,09 lei, plus penalităţi şi dobânzi, reprezentând un prejudiciu estimat prin Decizia din 1.06.2012 a Curţii de Conturi a României.

Tomac a fost acuzat că, în calitate de conducător şi ordonator terţiar de credite, a aprobat finanţări pentru mai multor proiecte, care nu respectau legea în acel moment.

Tribunalul a constatat că faptele ilicite imputate actualului consilier al lui Nicușor Dan ar fi fost comise în perioada 2010–2011, fiind astfel aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, care, la articolul 8, prevedea că prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită, începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba cât şi pe cel care răspunde de ea.

Eugen Tomac este consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan. El este originar din Republica Moldova, dar are și cetățenie rusă. Tomac conduce Partidul Mișcarea Populară și a avut și două mandate de deputat în Parlamentul României, între 2012 și 2019. A mai fost, în perioada 2009-2012, secretar de stat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, sub coordonarea premierului Emil Boc. Tomac și-a construit cariera politică în anturajul fostului președinte Traian Băsescu și se află la al doilea mandat de europarlamentar, după ce în 2024 a candidat în alianță alături de USR și Forța Dreptei.

Consilierul onorific al președintelui a strâns o avere uriașă în politică. Potrivit ultimei declarații de avere din 2024, Tomac deține o casă de 352 de metri și un apartament de peste 95 de metri pătrați în Belgia și două terenuri intravilane în localitatea 23 august din Constanța și Barnadu din județul Neamț.

Acesta a declarat un venit anual de la Parlamentul european aproape de 100 de mii de euro, iar soția lui a încasat de la Ministerul de Externe peste 30 de mii de euro.