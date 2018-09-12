Caută articole
Articole cu eticheta "cupa"
23 oct. 2019, 08:35
Sport
Concursul național de dans sportiv „Cupa Sebeșului”
16 oct. 2019, 08:17
Sport
Câștigătorii cupei „Műhlbach” la tenis de câmp, ediția a XV-a
11 oct. 2019, 10:06
Sport
Miercuri are loc etapa a 3-a din Cupa României – faza județeană
26 feb. 2019, 11:09
Sport
Prima semifinală românească din Cupa CEV
13 feb. 2019, 12:02
Sport
VIDEO: Volei Alba Blaj s-a calificat în semifinalele cupei CEV
12 feb. 2019, 09:20
Sport
Blajencele lupă pentru calificarea în seminfinale cu Galatasaray Istanbul
18 dec. 2018, 09:14
Sport
S-au stabilit optimile de finală ale fazei județene a Cupei României
11 nov. 2018, 13:50
Sport
Bistra a câştigat Cupa Satelor U13 (faza judeţeană)
8 nov. 2018, 14:50
Sport
În 9 noiembrie are loc faza finală la Cupa Satelor "U13"
24 oct. 2018, 23:38
Actualitate
S-a încheiat Ediția a XIV-a a cupei “MUHLBACH” la tenis de câmp
19 oct. 2018, 11:42
Sport
12 comune din județ s-au înscris la Cupa satelor la fotbal
16 oct. 2018, 07:15
Sport
Cupa Muhlbach la tenis de câmp la Sebeş
12 oct. 2018, 12:10
Sport
25 octombrie: Cupa României - Faza a III-a
8 oct. 2018, 10:10
Sport
„Cupa Blajului” rămâne la Blaj!
12 sept. 2018, 18:15
Sport
În 19 septembrie au loc meciurile din faza județeană a Cupei României