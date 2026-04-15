Adrian Câciu, despre nota de plată a Guvernului Bolojan: „Datorii record pentru consum, în timp ce economia gâfâie și investițiile lipsesc”

Sursă: realitatea.net

Într-o analiză critică, într-o intervenție la Realitatea Plus, Adrian Câciu a punctat paradoxul periculos în care se află România sub bagheta lui Ilie Bolojan: datoria publică explodează, ajungând deja la un alarmant 63% din PIB, în timp ce economia reală se află în contracție. Doar în luna martie, nota de plată a fost suplimentată cu încă 4 miliarde de euro împrumutați de pe piețele externe, bani care, conform fostului ministru, nu se regăsesc în infrastructură sau proiecte de dezvoltare.

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, lansează acuzații grave la adresa Executivului, susținând că țara se împrumută haotic, cu dobânzi uriașe, doar pentru a întreține un aparat de stat tot mai costisitor, fără a genera nicio urmă de bunăstare pentru populație.

O economie în contracție, dar cu „foame” de credite externe

Într-o analiză dură, Adrian Câciu a punctat paradoxul periculos în care se află România sub bagheta lui Ilie Bolojan: datoria publică explodează, ajungând deja la un alarmant 63% din PIB, în timp ce economia reală se află în contracție. Doar în luna martie, nota de plată a fost suplimentată cu încă 4 miliarde de euro împrumutați de pe piețele externe, bani care, conform fostului ministru, nu se regăsesc în infrastructură sau proiecte de dezvoltare.

„Problema cea mai mare este când faci datorie și nu-ți crește economia. Statul se împrumută și nu vedem pentru ce. Toată lumea sărăcește, în timp ce datoria crește fără a se vedea în bunăstarea populației”, a avertizat Câciu, subliniind lipsa unei viziuni economice coerente la Palatul Victoria.

Investițiile, „marea absență” a guvernării Bolojan

Criticile fostului ministru vizează direct incapacitatea Guvernului Bolojan de a direcționa fondurile împrumutate către investiții cu efect de multiplicare. În loc să susțină industria sau construcțiile inginerești pentru a crea locuri de muncă, Executivul actual este acuzat că folosește miliardele de euro doar pentru a acoperi găurile dintr-un buget de cheltuieli care, în loc să fie tăiat, a devenit mai umflat decât anul trecut.

Adrian Câciu compară situația României cu cea a unei gospodării iresponsabile: „Dacă ai o economie care ți-a căzut, ești în contracție, stai și nu te mai împrumuta! Datoria o faci când poți să o plătești. Ori noi facem datorii fără temei, doar pentru a rezolva problemele de consum ale statului”.

Refinanțări pe bandă rulantă și dobânzi de „vârf”

Mai mult, fostul șef de la Finanțe atrage atenția asupra costurilor uriașe pe care românii le vor plăti pentru această „beție” a împrumuturilor. România se refinanțează astăzi la dobânzi de tip „vârf la sută”, o povară care va sufoca bugetele viitoare. În timp ce Guvernul Bolojan se laudă cu stabilitate, cifrele de la Finanțe arată o realitate sumbră: o țară care se împrumută pentru a plăti datorii vechi, fără a construi nimic durabil în schimb.

Concluzia fostului ministru este una dură pentru actualii guvernanți: administrarea economiei țării a ieșit de pe traiectoria prudenței, lăsând loc unei „conduite incorecte” care riscă să bage România într-o „fundătură economică” din care populația va ieși mult mai săracă.