Politica· 1 min citire

Mâine la ora 17:00, liderii PNL analizează desemnarea lui Veștea

Ședință de urgență la PNL

Ședință de urgență la PNL

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 16:32
Sursărealitatea.net

Liderii PNL se vor strânge mâine ca să ia o decizie în ceea ce-l privește pe Adrian Veștea.

Mâine la ora 17:00 a fost convocată acea ședință de BPN, pe care a anunțat-o inclusiv Ilie Bolojan în postarea pe care a făcut-o după anunțul președintelui Nicușor Dan.

Mâine la ora 17 în Parlament se strâng liberalii ca să decide ce vor face în continuare, după ce cei din conducerea apropiaților Ilie Bolojan au venit cu critici la adresa președintelui și la adresa lui Adrian Veștea, pe care l-au acuzat de trădare, în timp ce o altă mare parte a liberalilor au anunțat că îl susțin pe Adrian Veștea pentru această funcție.

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