adrian caciu
Tag: adrian caciu
Articole cu eticheta "adrian caciu"
25 feb. 2026, 09:05
Politica
PSD îl somează pe premier să acorde ajutoarele promise pensionarilor
28 ian. 2026, 13:18
Politica
PSD s-a săturat până peste cap de premier. Ce spune Adrian Câciu despre ieșirea de la guvernare: „Dar nu e mai simplu să-l schimbăm pe Bolojan?”
29 dec. 2025, 20:35
Actualitate
Putin își schimbă poziția în negocierile pentru Ucraina după un presupus atac cu drone asupra reședinței sale
29 dec. 2025, 20:32
Politica
Adrian Câciu acuză Guvernul de manipulare: „Nu au existat facturi ascunse. Austeritatea a fost impusă inutil”
20 nov. 2025, 18:16
Politica
Adrian Câciu îl contrazice pe premierul Bolojan și apără bugetarii. Cifrele care arată că nu sunt necesare tăieri
17 sept. 2025, 11:00
Politica
ADRIAN CÂCIU, DESPRE PLAFONAREA ADAOSULUI COMERCIAL: ”VOM TRANȘA PROBLEMA CONTINUĂRII MĂSURII”
26 iul. 2025, 09:43
Politica
UN FOST MINISTRU DE FINANȚE DĂ DE PĂMÂNT CU GUVERNUL BOLOJAN: NU EȘTI VEDETĂ! ÎMPĂRATUL ESTE GOL!
3 iul. 2025, 09:05
Politica
UN FOST MINISTRU DE FINANȚE CRITICĂ DUR MĂSURILE LUI BOLOJAN: CREEAZĂ O CRIZĂ SOCIALĂ PROFUNDĂ, ÎN CARE UNII SUNT ÎMPOTRIVA CELORLALȚI ȘI TOȚI ÎMPOTRIVA STATULUI
19 iun. 2025, 09:40
Economie
FOST MINISTRU DE FINANȚE: ”MAJORAREA TVA PÂNĂ LA 21% VA ÎNSEMNA O CRIZĂ ECONOMICĂ”
20 ian. 2025, 19:59
Economie
SALARIUL MEDIU NET ÎN 2025: PESTE 1.150 DE EURO, ANUNȚĂ ADRIAN CÂCIU
29 oct. 2024, 08:35
Economie
CULISELE STATULUI PARALEL. ADRIAN CÂCIU: ”PENSIILE VOR CREȘTE CU PESTE 12%, VOR DEPĂȘI RATA INFLAȚIEI”
29 aug. 2024, 08:23
Economie
MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, ADRIAN CÂCIU, DETALII DESPRE MAREA RECALCULARE A PENSIILOR ȘI DESPRE O EVENTUALĂ ÎNGHEȚARE A SALARIILOR
18 mar. 2024, 08:09
Economie
Câciu: 400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o nouă linie de finanţare
24 nov. 2022, 09:30
Actualitate
Adrian Câciu: România NU intră în recesiune în 2023. O să avem creștere economică. Recesiunea tehnică, termen inventat
31 mar. 2022, 08:42
Economie
Legile Puterii | Adrian Câciu: Economia a fost un dezastru în trimestrul 4. Efectele puteau fi și mai rele de atât
31 mar. 2022, 08:28
Economie
Legile Puterii| Adrian Câciu: "Nota de plată a pandemiei se decontează acum". Ce DOMENII vor duce la o creștere economică
21 mar. 2022, 11:15
Economie
Adrian Câciu, ministrul cheie din Cabinetul Ciucă - ce se întâmplă cu pensiile și salariile. Legile Puterii, ora 20.50
4 ian. 2022, 08:43
Actualitate
Ministrul Finanțelor anunță un nou VAL de scumpiri - Ce spune Adrian Câciu despre TAXELE din 2022
1 dec. 2021, 10:17
Actualitate
Adrian Câciu pe urmele banilor împrumutați de Guvernele Orban și Cîțu