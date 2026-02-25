PSD îl somează pe premier să acorde ajutoarele promise pensionarilor

Sursă: realitatea.net

PSD insistă ca Bolojan să dea și ajutoarele promise pensionarilor. Adrian Câciu l-a somat pe premier în cadrul emisiunii 100% să asculte vocea poporului: „Pachetul social este menit să-i ajute pe cei cu venituri mici, nu poți doar să tai, a declarat fostul ministru al Finanțelor.

„Deci noi discutăm de oameni care, ca și noi, au început să plătească un TVA majorat la toate produsele. Nu mai zic de faptul că și prețurile au crescut odată cu TVA-ul și faptul că inflația a ajuns la 10%.

Ne referim la în jur de 3 milioane de persoane, ne referim la un efort bugetar de 3 miliarde de lei și eu cred că statul acesta măcar atâta poate să facă după ce, exact cum am spus, tăiem, tăiem, tăiem în mod otova și nu ne mai uităm la nimeni, încât să găsească resurse pe de o parte să ajute companiile să-și revină și să-și păstreze locurile de muncă, iar pe de altă parte să îi sprijine pe cei care au venituri foarte mici.

Măcar pe perioada aceasta până când inflația va fi, cum ne promite Guvernul, la finalul anului, ne spune că va fi 4%. Hai să ajungem la finalul anului, dar să trăiască și ceilalți, și oamenii să trăiască până la finalul anului. Adică nu poți să nu te uiți la situația complicată prin care trec foarte mulți din români”, a declarat Câciu.

