Advertising
Politica· 1 min citire
Partidele din Coaliție, ședințe de urgență pentru decizia președintelui. Cine îl susține, cine nu-l sprijină pe Adrian Veștea?
Coaliția de guvernare
Publicat14 iun. 2026, 18:14
Sursărealitatea.net
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a declanșat o alertă maximă pe scena politică. USR și UDMR au convocat ședințe de urgență ale conducerilor duminică seară pentru a analiza noul context politic, în timp ce Biroul Politic al PNL se va reuni luni pentru a stabili strategia, după ce nominalizarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii partidului.
Citește și
- 19:51Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan: „Am primit asigurări că am suficiente voturi în Parlament”
- 18:22Reacția liderului partidului AUR, George Simion, la varianta Adrian Veștea premier
- 16:37Adrian Veștea este noul premier desemnat. Decretul oficial a fost semnat de președintele Nicușor Dan
- 16:32Mâine la ora 17:00, liderii PNL analizează desemnarea lui Veștea
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News