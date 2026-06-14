Politica· 1 min citire

Partidele din Coaliție, ședințe de urgență pentru decizia președintelui. Cine îl susține, cine nu-l sprijină pe Adrian Veștea?

Coaliția de guvernare

Coaliția de guvernare

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 18:14
Sursărealitatea.net

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a declanșat o alertă maximă pe scena politică. USR și UDMR au convocat ședințe de urgență ale conducerilor duminică seară pentru a analiza noul context politic, în timp ce Biroul Politic al PNL se va reuni luni pentru a stabili strategia, după ce nominalizarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii partidului.

Nominalizarea a generat reacții împărțite în interiorul PNL. Președintele partidului, Ilie Bolojan, și-a exprimat dezacordul față de această decizie, avertizând asupra riscului de destabilizare a formațiunii politice, poziție susținută și de alți lideri liberali. Pe de altă parte, o parte din membrii partidului și-au declarat sprijinul pentru noul premier desemnat.

În ceea ce privește celelalte formațiuni parlamentare, primele semnale venite din partea PSD indică o disponibilitate de a vota pentru validarea unui cabinet condus de Adrian Veștea. De asemenea, reprezentanții grupului minorităților naționale au anunțat că vor acorda votul de încredere oricărei formule guvernamentale cu orientare pro-euroatlantică.

La rândul lor, reprezentanții AUR s-au poziționat împotriva acestei desemnări, precizând că linia politică a partidului rămâne neschimbată: formațiunea nu va susține un executiv din care nu face parte sau pe care nu îl coordonează.

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