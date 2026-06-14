Bolojan pierde puterea definitiv. Încep audierile la DNA

Publicat 14 iun. 2026, 16:29 Sursă realitatea.net

Ilie Bolojan pierde puterea și dă cu subsemnatul la DNA. Interimarul e așteptat săptămâna viitoare la parchetul anticorupție în dosarul în care sunt acuzați și Oana Gheorghiu și Irineu Darău și Ilie Bolojan.

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