ROMÂNIA, ÎN PRĂPASTIE ECONOMICĂ. ZECI DE MII DE OAMENI CONCEDIAȚI

România se confruntă în prezent cu un val de insolvențe.

România se confruntă în prezent cu un val de insolvențe. Zeci de mii de oameni au fost concediați, iar alți 50.000 riscă să își piardă locul de muncă

În octombrie 2025, peste 980 de dosare de insolvență au fost înregistrate, cu 34,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit realitatea.net.

- cele mai mari creșteri ale insolvențelor s-au înregistrat în județele Maramureș (+411%), Brăila (+375%), Sibiu (+240%), Vaslui (+233%) și Ilfov (+200%)

- cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcțiile și transporturile

Peste 20.000 de angajați, concediați de la începutul anului

Bucureşti - 1.625 persoane

Arad - 779 persoane

Sibiu - 425 persoane

Prahova - 414 persoane

Timiş - 414 persoane

Braşov - 370 persoane





