ROMÂNIA, ÎN PRĂPASTIE ECONOMICĂ. ZECI DE MII DE OAMENI CONCEDIAȚI
România se confruntă în prezent cu un val de insolvențe. Zeci de mii de oameni au fost concediați, iar alți 50.000 riscă să își piardă locul de muncă
În octombrie 2025, peste 980 de dosare de insolvență au fost înregistrate, cu 34,7% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit realitatea.net.
- cele mai mari creșteri ale insolvențelor s-au înregistrat în județele Maramureș (+411%), Brăila (+375%), Sibiu (+240%), Vaslui (+233%) și Ilfov (+200%)
- cele mai afectate domenii sunt agricultura, construcțiile și transporturile
Peste 20.000 de angajați, concediați de la începutul anului
Bucureşti - 1.625 persoane
Arad - 779 persoane
Sibiu - 425 persoane
Prahova - 414 persoane
Timiş - 414 persoane
Braşov - 370 persoane
