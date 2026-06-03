Grevă la Fabrica de Arme Cugir

Sursă: realitatea.net

Grevă în industria de apărare, la Fabrica de Arme Cugir.

Sute de angajaţi au oprit lucrul în această dimineaţă şi protestează în stradă.

Muncitorii spun că au salariile extrem de mici şi lucrează în condiţii dificile.

Ei cer o majorare salarială de şase virgulă cinci la sută, tichete de masă de 40 de lei şi acordarea voucherelor de vacanţă, revendicări pe care le discută din octombrie, anul trecut, cu conducerea.

Protestul fusese anunţat de sindicate încă de săptămâna trecută şi a fost stabilit pentru astăzi pentru a pune presiune maximă pe conducerea fabricii în timp ce aceasta negociază cu reprezentanţii unui mare producător german de armament, interesat de o colaborare la Cugir.

Producţia este complet blocată la această oră, iar protestatarii refuză să reia lucrul până când revendicările lor nu vor fi aprobate.