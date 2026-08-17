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Transportul public în Alba Iulia, suspedat două luni din cauză că municipalitatea a acumulat datorii către operatorul de profil, a fost reluat astăzi

Transport public Alba Iulia

Transport public Alba Iulia

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net

Transportul în municipiul Alba Iulia, suspendat timp de două luni pe motiv că Primăria nu a achitat facturi în valoare de aproape 20 de milioane de lei către compania privată care asigură acest serviciu public, a fost reluat luni dimineaţă.

Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia, companie care în urmă cu două luni a sistat cursele pe traseele din municipiul Alba Iulia, a reluat, luni dimineaţă, începând cu ora 5:00, transprtul în municipiul Alba Iulia, transmite ziarulunirea.ro.

Conform sursei citate, compania, care acuză Primăria că a acumulat datorii de aproape 20 de milioane de lei, a semnat o „convenţie” cu municipalitatea, la sfârşitul săptămânii trecute. Documentul prevede reluarea curselor în baza vechiului program.

În urmă cu o săptămâni, STP SA Alba Iulia anunţa că suspendă şi cursele în zona metropolitană a municipiului, argumenând că autobuzele nu mai pot ieşi pe traseu pentru că nu mai sunt bani pentru motorină.

„Nu este o decizie. Este o consecinţă. Un autobuz nu merge pe hotărâri de consiliu local”, transmiteau oficialii companiei. Aceştia au revenit asupra deciziei o zi mai târziu, reluând cursele între municipiu şi cele 12 localităţi din zona metropolitană.

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