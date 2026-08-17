Transportul public în Alba Iulia, suspedat două luni din cauză că municipalitatea a acumulat datorii către operatorul de profil, a fost reluat astăzi

Publicat 17 aug. 2026, 08:20 Sursă realitatea.net

Transportul în municipiul Alba Iulia, suspendat timp de două luni pe motiv că Primăria nu a achitat facturi în valoare de aproape 20 de milioane de lei către compania privată care asigură acest serviciu public, a fost reluat luni dimineaţă.

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