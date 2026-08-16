Noi trageri Loto pe 16 august: Reporturi uriașe după ce joi s-au acordat premii de peste 55 de milioane de lei

Publicat 16 aug. 2026, 09:11 Sursă Realitatea.Net

Loteria Română organizează duminică, 16 august, o nouă serie de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Runda vine după un succes răsunător joi, 13 august, când s-au distribuit peste 22.000 de premii, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

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