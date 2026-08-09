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Arafat, după fake-news-ul privind ambulanța care „fură copii”: „Dezinformarea trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități”
Raed Arafat
Publicat9 aug. 2026, 12:39
Actualizat9 aug. 2026, 12:40
SursăRealitatea.net
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a condamnat ferm un incident petrecut la Cluj, unde o ambulanță aflată în misiune a fost blocată și atacată, pe fondul unor informații false răspândite pe rețelele de socializare.
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