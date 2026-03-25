Prețul la combustibil rămâne, în continuare, ridicat. Executivul întârzie măsurile: care este motivul

Sursă: realitatea.net

Criza de la pompă nu pare să aibă rezolvare. Executivul nu a primit avizele necesare pentru ordonanța de urgență care să tempereze explozia prețurilor la pompă. De altfel, specialiștii spun că legea lui Ilie Bolojan ar putea adânci de fapt criza.

Ședința de guvern programată pentru marți a fost amânată pentru o dată ce urmează să fie anunțată oficial.

Decizia vine în contextul în care proiectul de ordonanță de urgență privind instituirea crizei energetice – act normativ care ar fi permis Executivului să intervină pentru plafonarea prețurilor la carburanți – nu avea toate avizele necesare. Lipsa avizului Consiliului Economic și Social (CES) a blocat adoptarea ordonanței, instituția urmând să reia analiza documentului astăzi, la ora 12:00, într-o nouă ședință de plen.

Nemulțumiri din partea patronatelor și solicitarea unui dialog tripartit

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, reprezentanții patronatelor ar fi cerut convocarea Consiliului Național Tripartit, pentru o discuție între patronate, sindicate și Guvern – în special cu premierul Ilie Bolojan – pe tema măsurilor propuse. Sursele menționate afirmă că patronatele sunt nemulțumite de posibilitatea ca Executivul să plafoneze adaosul comercial practicat de comercianții de carburanți, aspect care ar fi contribuit la amânarea avizării ordonanței.

Rămâne de văzut dacă Guvernul va convoca această ședință a Consiliului Național Tripartit și când va fi stabilită o nouă ședință extraordinară pentru adoptarea ordonanței de urgență, în condițiile în care a trecut aproape o lună de la izbucnirea conflictului din regiune, iar până în prezent nu au fost implementate măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți.