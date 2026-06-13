Negocieri la nivel înalt: SUA și Iranul ar putea semna un acord preliminar în următoarele ore

Publicat 13 iun. 2026, 18:04 Sursă realitatea.net

Statele Unite și Iranul sunt la un pas de a semna un acord preliminar, primul după mai bine de trei luni de conflict deschis. Anunțul a fost făcut de premierul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui țară a intermediat discuțiile, acesta precizând că documentul istoric ar putea fi parafat în următoarele 24 de ore, înainte de reluarea discuțiilor tehnice de săptămâna viitoare.

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