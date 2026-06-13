Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ruse

Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze infrastructura strategică din ambele state, iar noile atacuri cu drone raportate în sudul Rusiei evidențiază importanța tot mai mare a războiului desfășurat asupra obiectivelor energetice și logistice.
Autoritățile ruse au anunțat că un atac ucrainean cu drone a provocat moartea unei persoane și a declanșat un incendiu într-un terminal maritim din portul Temriuk, în timp ce armata ucraineană susține că a lovit cu succes o instalație de prelucrare și pompare a petrolului din regiunea Volgograd.
O persoană a murit în urma atacului asupra portului Temriuk
Potrivit autorităților din regiunea Krasnodar, mai multe drone au vizat zona portuară Temriuk, un punct important pentru activitățile comerciale și energetice din sudul Rusiei.
În urma atacului, o persoană și-a pierdut viața, iar la unul dintre terminalele maritime a izbucnit un incendiu care a necesitat intervenția echipelor de urgență. Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a confirmat incidentul și a precizat că autoritățile au demarat o anchetă pentru evaluarea pagubelor și stabilirea circumstanțelor exacte.
Portul Temriuk a mai fost vizat de atacuri similare în ultimele luni, fiind considerat un obiectiv strategic datorită infrastructurii sale energetice și logistice.
Instalație petrolieră din Volgograd, lovită de armata ucraineană
În paralel, autoritățile din regiunea rusă Volgograd Oblast au raportat un incendiu într-o zonă industrială din districtul Kotovo, după un atac atribuit dronelor ucrainene.
Ulterior, Statul Major al armatei ucrainene a confirmat că ținta operațiunii a fost o instalație specializată în procesarea și pomparea petrolului, situată în apropierea localității Kotovo.
Potrivit informațiilor furnizate de partea ucraineană, lovitura a provocat un incendiu la obiectivul vizat, care joacă un rol important în transportul și distribuția petrolului către rafinăriile rusești și către infrastructura de export.
Infrastructura energetică, țintă strategică în războiul ruso-ucrainean
Atacurile asupra instalațiilor energetice au devenit o componentă importantă a conflictului dintre cele două state. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat operațiunile asupra depozitelor de combustibil, rafinăriilor și centrelor logistice din interiorul Rusiei, încercând să reducă capacitatea Moscovei de a susține efortul militar.
De cealaltă parte, Rusia continuă să lanseze atacuri asupra infrastructurii energetice și industriale ucrainene, afectând alimentarea cu energie și activitățile economice din mai multe regiuni.
Negocierile de pace rămân blocate
Noile incidente au loc într-un moment în care perspectivele unei soluții diplomatice par tot mai îndepărtate. Discuțiile privind un eventual acord de pace între Kiev și Moscova se află într-un impas, iar confruntările militare continuă atât pe linia frontului, cât și prin atacuri la mare distanță asupra infrastructurii strategice.
Analiștii consideră că lovirea obiectivelor energetice și logistice va rămâne una dintre principalele tactici utilizate de ambele părți, pe fondul unei confruntări care continuă să producă efecte majore asupra securității și economiei din regiune.