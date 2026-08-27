UEFA caută un candidat din afara Europei care să îl concureze pe Infantino

CONCACAF, alături de UEFA şi Confederaţia asiatică de fotbal (AFC), se numără printre cei mai vehemenţi critici.
Reunite la Monte Carlo pentru tragerile la sorţi ale ediţiilor 2026-2027 din Champions League, Europa League şi Conference League, precum şi pentru a decide, joi, ridicarea boicotului asupra competiţiilor FIFA, federaţiile europene optează pentru evitarea unei confruntări directe între FIFA şi UEFA în cadrul alegerilor.
Aceştia din urmă ar privi cu ochi buni o eventuală candidatură a actualului preşedinte al CONCACAF, canadianul Victor Montagliani, fost fotbalist care ocupă această funcţie din 2016 şi este totodată vicepreşedinte al FIFA, care s-a arătat extrem de critic la adresa lui Infantino şi a propunerii acestuia de a privatiza o parte din exploatarea comercială a unor competiţii precum Cupa Mondială, potrivit Agerpres.
CONCACAF, alături de UEFA şi Confederaţia asiatică de fotbal (AFC), se numără printre cei mai vehemenţi critici, deşi au apărut fisuri în aceste rânduri.
În cadrul CONCACAF, Federaţia Mexicană, co-organizatoare a ultimei ediţii a Cupei Mondiale, alături de Statele Unite şi Canada. a susţinut conducerea oficialului elveţian. În acelaşi timp, în cadrul AFC, Qatarul şi Mongolia s-au separat de restul Asiei, care se opune iniţiativei.
Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile pentru preşedinţia FIFA, care vor avea loc în cadrul Congresului FIFA de la Rabat, este 19 noiembrie. În urmă cu două zile, preşedintele UEFA, Aleksander Čeferin, a confirmat că nu va candida împotriva lui Infantino.
Actualul mandat al lui Infantino este al doilea, întrucât a fost ales iniţial pentru a-l finaliza pe cel început de Blatter în iunie 2015. Prin urmare, va fi eligibil să candideze pentru încă un mandat, care s-ar întinde până în 2031, având în vedere că regulamentele FIFA stabilite la preluarea funcţiei de către acesta limitează mandatele prezidenţiale la 12 ani.