Volei Alba Blaj a câștigat Nomikeia 2026, la Santorini. Victorie cu 3-0 în finala cu AO Thiras
Volei Alba Blaj
Volei Alba Blaj a câștigat turneul Nomikeia 2026 de la Santorini. Echipa română a învins AO Thiras cu 3-0 în finală, iar Gretell Moreno a fost desemnată MVP.
Volei Alba Blaj a câștigat turneul internațional Nomikeia 2026, desfășurat la Santorini. Formația din „Mica Romă” s-a impus categoric în finală, cu scorul de 3-0, în fața gazdelor de la AO Thiras.
Echipa pregătită de Guillermo Naranjo Hernandez a controlat partida și a câștigat cele trei seturi cu 25-18, 27-25 și 25-15. Succesul de la Santorini reprezintă un rezultat important înaintea debutului oficial în noul sezon.
Volei Alba Blaj, victorie cu 3-0 în finala Nomikeia
Volei Alba Blaj a început foarte bine finala cu AO Thiras și și-a adjudecat primul set cu 25-18. Gazdele au avut o replică mai puternică în actul secund, însă formația română a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 27-25.
În setul al treilea, Alba Blaj a revenit la controlul partidei și nu le-a mai oferit adversarelor șansa de a reveni în joc. Scorul de 25-15 a închis finala după trei seturi.
Astfel, Volei Alba Blaj a câștigat ediția din 2026 a turneului Nomikeia, competiție ajunsă la cea de-a 13-a ediție.
Gretell Moreno, desemnată MVP-ul turneului
Unul dintre cele mai importante momente individuale ale competiției a fost desemnarea cubanezei Gretell Moreno drept MVP al turneului.
În finala cu AO Thiras, Moreno a contribuit cu 9 puncte, dintre care cinci au fost reușite prin blocaj. Radostina Marinova a fost principala marcatoare a echipei din Blaj, cu 12 puncte, în timp ce Elina Rodríguez și Nelmaira Váldez au încheiat partida cu câte 9 puncte.
Parcurs perfect pentru Alba Blaj la Santorini
Volei Alba Blaj a avut un parcurs foarte bun la Nomikeia 2026.
În semifinală, formația din Alba a întâlnit-o pe Panathinaikos Atena, campioana Greciei. Româncele au câștigat cu 3-2, după ce au revenit în partidă și au întors avantajul adversarelor.
Scorul pe seturi a fost 19-25, 25-12, 25-20, 21-25 și 15-13.
Elina Rodríguez a fost principala marcatoare a echipei în această partidă, cu 21 de puncte, urmată de Sabine Haewegene, cu 16 puncte.
AO Thiras, gazda turneului, a terminat pe locul al doilea
În finala mare, Volei Alba Blaj a întâlnit formația elenă AO Thiras, echipă care evoluează în Challenge Cup și care a încheiat sezonul precedent pe locul al treilea în campionatul Greciei.
AO Thiras ajunsese în finală după ce a trecut de Corona Brașov cu 3-2, revenind spectaculos de la 0-2 la seturi.
În meciul pentru locul al treilea, Panathinaikos Atena a învins Corona Brașov, formația brașoveană ocupând astfel poziția a patra la Nomikeia 2026.
Ultimul test înaintea startului oficial
Turneul de la Santorini a reprezentat ultima repetiție pentru Volei Alba Blaj înaintea debutului oficial în noul sezon.
Formația din Alba va începe campania din Divizia A1 în deplasare, la Constanța. Partida este programată pentru 14 octombrie, potrivit informațiilor publicate după turneul Nomikeia.
Ulterior, Volei Alba Blaj va disputa și Supercupa României, pe 17 octombrie, la Tulcea, împotriva formației CSO Voluntari. Meciul va pune în joc primul trofeu oficial al sezonului pentru echipa din „Mica Romă”.
Volei Alba Blaj, trofeu important înaintea noului sezon
Succesul de la Santorini îi oferă echipei din Blaj un moral bun înaintea partidelor oficiale. Victoria din finală, dar și succesul obținut în semifinala cu Panathinaikos, au reprezentat teste importante pentru lotul pregătit în vederea noului sezon.
Volei Alba Blaj revine astfel din Grecia cu trofeul Nomikeia 2026, după o finală câștigată fără set pierdut și cu Gretell Moreno desemnată cea mai valoroasă jucătoare a competiției.
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