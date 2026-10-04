Volei Alba Blaj a câștigat Nomikeia 2026, la Santorini. Victorie cu 3-0 în finala cu AO Thiras

Publicat 4 oct. 2026, 09:46 Sursă realitatea.net

Volei Alba Blaj a câștigat turneul Nomikeia 2026 de la Santorini. Echipa română a învins AO Thiras cu 3-0 în finală, iar Gretell Moreno a fost desemnată MVP.

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