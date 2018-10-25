Trofeul "Gheorghe Ola", în 30 octombrie-2 noiembrie

AJF Alba va organiza în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2018, Interliga de Iarnă - Trofeul „Gheorghe Ola” - jucători născuți în anul 2009 și mai tineri.

Faza grupelor se va desfășura, în acest an, în trei localități: Aiud, Cugir și Sebeș.Locația fazei finale va fi anunțată în timp util.9 echipe vor participa în cadrul Interligii de Iarnă - Trofeul „Gheorghe Ola”. Acestea au fost repartizate în 3 grupe.Faza grupelor se va desfășura în trei locații, marți -30 octombrie 2018, urmând ca echipele clasate pe primul loc din fiecare grupă, să se califice mai departe la faza finală.Cele trei echipe calificate vor juca între ele, în grupa finală, iar echipa clasată pe primul loc, va fi desemnată campioană.Grupa A (jocurile se vor desfășura la Cugir) - CSO Cugir, AS Unirea Juniors Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia;Grupa B (jocurile se vor desfășura la Sebeș) - ACS Sebeș 2014, ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei și AFC Kinder Alba Iulia;Grupa C (jocurile se vor desfășura la Aiud) - CS Olimpia Aiud, AFC Unirea 1924 Alba Iulia și CS Navobi Alba Iulia.

Grupa A

LocEchipa J V E Î Gol P1CSO CUGIR00000-002AS UNIREA JUNIORS ALBA IULIA00000-003CSM UNIREA ALBA IULIA00000-00Grupa B LocEchipa J V E Î Gol P1ACS SEBEȘ 201400000-002ACS ȘC. DE FOTBAL VALEA FRUMOASEI00000-003AFC KINDER ALBA IULIA00000-00Grupa C LocEchipa J V E Î Gol P1CS OLIMPIA AIUD00000-002AFC UNIREA 1924 ALBA IULIA00000-003CS NAVOBI ALBA IULIA00000-00Data: 30.10.2018Locația: Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Nr. 3 din CugirOraGrupaEchipa ScorEchipa15:00ACSO Cugir0-0 AS Unirea Juniors Alba Iulia16:10ACSM Unirea Alba Iulia 0-0 CSO Cugir17:20AAS Unirea Juniors Alba Iulia0-0 CSM Unirea Alba IuliaData: 30.10.2018Locația: Sala polivalentă "Florin Fleșeriu" din SebeșOraGrupaEchipaScorEchipa09:00BACS Sebeș 20140-0 ACS Șc de Fotbal Valea Frumoasei10:10BACS Șc de Fotbal Valea Frumoasei0-0 AFC Kinder Alba Iulia11:20BAFC Kinder Alba Iulia0-0 ACS Sebeș 2014Data: 30.10.2018Locația: Sala de Sport "AGRO" din AiudOraGrupaEchipaScorEchipa14:00CCS Olimpia Aiud0-0 AFC Unirea 1924 Alba Iulia15:10CAFC Unirea 1924 Alba Iulia0-0 CS Navobi Alba Iulia16:20CCS Navobi Alba Iulia0-0 CS Olimpia AiudRegulamentul competiției îl puteți descărca de AICI.