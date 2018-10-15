Caută articole
Articole cu eticheta "AJF Alba"
11 nov. 2018, 13:50
Sport
Bistra a câştigat Cupa Satelor U13 (faza judeţeană)
8 nov. 2018, 14:16
Sport
În decembrie începe un nou curs de Licență C-UEFA
27 oct. 2018, 09:27
Sport
În 4 noiembrie va debuta faza grupelor a Cupei Satelor
25 oct. 2018, 11:38
Sport
Trofeul "Gheorghe Ene", în 31 octombrie-2 noiembrie
25 oct. 2018, 11:28
Sport
Trofeul "Gheorghe Ola", în 30 octombrie-2 noiembrie
21 oct. 2018, 17:16
Sport
Moment de reculegere în memoria lui Ilie Balaci la meciurile organizate de AJF Alba
19 oct. 2018, 11:42
Sport
12 comune din județ s-au înscris la Cupa satelor la fotbal
19 oct. 2018, 11:35
Sport
Selecționata Județului Alba de Fotbal Feminin va participa la Faza Națională de la Suceava
15 oct. 2018, 18:05
Sport
AFC Unirea 1924 Alba Iulia, CSȘ Blaj și ACF Metalurgistul Cugir 1939 s-au calificat la faza regională a Ligii Elitelor U15