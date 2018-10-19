Selecționata Județului Alba de Fotbal Feminin va participa la Faza Națională de la Suceava

Asociația Județeană de Fotbal Alba participă la faza națională a proiectului "Fotbal și Feminitate", ce va avea loc la Suceava în perioada 19-21 octombrie 2018, cu ocazia partidelor dintre România și Moldova U15 - fotbal feminin.

Antrenorul Florian Brumaru, a convocat următoarele jucătoare (născute în anul 2005 și mai tinere):1. Brici Briana Florina - Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Alba Iulia2. Gligor Denisa Claudia - Școala Gimnazială "Vasile Goldiș" Alba Iulia3. Molnar Delenke- Școala Gimnazială din Lopadea Nouă4. Banciu Denisa Maria - Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu" Tiur5. Trif Bianca Nicol - LPS "Florin Fleșeriu" Sebeș6. Bocăniciu Ioana Roxana - Școala Gimnazială "Vasile Bologa" Geoagiu de Sus7. Hațegan Mayte Lorena - Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Sebeș8. Morar Sonia Maria - Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Sebeș.Participă la această ediție 14 județe, repartizate în 4 grupe, după cum urmează:Grupa 1: Argeș, Brașov, Harghita, Sălaj;Grupa 2: Vrancea, Bihor, Mehedinți, Alba;Grupa 3: Vaslui, Bistrița, Dolj;Grupa 4: Suceava, Hunedoara, Teleorman.Selecționata noastră va disputa jocurile din grupă, după următorul program:Sâmbătă de la ora 10:30 - Vrancea - AlbaSâmbătă de la ora 12:30 - Bihor - AlbaSâmbătă de la ora 16:00 - Mehedinți - AlbaDuminică dimineața vor avea loc jocurile pentru stabilirea clasamentului final.