Sâmbătă se va desfășura concursul de ciclism Mamut Bike Race

Sâmbătă, 8 septembrie 2018, în Alba Iulia se va desfășura concursul de ciclism Mamut Bike Race.

Evenimentul este o competiție outdoor desfășurată în mare parte prin pădurea din apropierea municipiului Alba Iulia.

Traseele propuse în acest an vor include zone de asfalt (pista de biciclete și șosea), pământ, pietriș, bolovăniș și iarbă (drumuri secundare, drumuri forestiere și poteci turistice).

Cele 3 trasee sunt adaptate cerințelor sportivilor amatori și profesioniști, fiecare dintre participanți putând alege în funcție de condiția fizică și nivelul propriu de pregătire.

Ca o noutate, în acest an am introdus cursa populară Alba Iulia 100, aceasta desfășurându-se în mare parte pe pista de biciclete din zona dealului Mamut.

", au declarat organizatorii.

Cele trei trasee:

Alba Iulia 100 (accesibil sportivilor începători), cu o lungime de aproximativ 12km și o diferență de nivel pozitivă de cca.400m, considerat de dificultate redusă.Race - traseu SCURT cu o lungime de aproximativ 35km și o diferență de nivel pozitivă de cca.1300m, considerat de dificultate medie. Traseu accesibil sportivilor de nivel intermediar și celor începători cu o condiție fizică bună.Maraton - traseu LUNG, cu o lungime de aproximativ 60km și o diferență de nivel pozitivă de cca. 2000m. Acesta este un traseu accesibil sportivilor avansați, considerat de dificultate sporită.Premiile în bani vor fi după cum urmează:





La cursa populară Alba Iulia 100 NU se vor acorda premii în bani.

Program

7:30 - 9:30 Ridicare pachete de concurs Înscrieri la fața locului9:45 - 10:00 Ședință tehnică cu toți participanții.10:15 Alinierea concurenților la start - traseu lung (MARATON)10:30 START traseu lung (MARATON)10:45 Alinierea concurenților la start - traseu scurt (RACE)11:00 START traseu scurt (RACE)11:15 Alinierea concurenților la start - traseu Alba Iulia 10011:30 START traseu Alba Iulia 10012:30 Așteptarea primilor concurenți17:00 Premierea19:30 Încheierea evenimentului20:00 Ridicarea restricțiilor auto din zona de concurs.