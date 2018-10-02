Perechile clubului Top Dance 2007, finaliste la campionatul naţional de dans sportiv

Județul Alba a ieṣit în evidenţă, la Cluj în weekend-ul 29-30.09.2018, prin sportivii clubului Top Dance 2007, perechea Adrian Man – Alexia Mihăilă, la categroria de vârstă 16-18 ani, secțiunea dansurilor standard, ocupând locul IV; Janis Fejer – Denisa Simon la categroria de vârstă 14-15 ani, ocupând locul IV.

Au fost câteva rezultate de excepție obținute de dansatorii mei, în acest an competițional 2018, un număr impresionant de peste 100 de calsări pe podium.

Sunt extrem de mândru de reușitele noastre, Top Dance 2007, fiind un club unit, cu dansatori de nivel înalt.

Împreună reușim, prin muncă și perseverență, să ținem pasul cu orașele și cluburile mari din această țară.

Suntem un club nou, dar ambițios și faptul că echipa noastră funcționează ca o familie ne-a adus în postura frumoasă de a ne face remarcați la nivel național.

Le mulțumesc pentru muncă, determinare și ambitite sportivilor și deasemenea pentru încredere și susținere, părinților acestor dansatori, tuturor partenerilor și sponsorilor. Felicitări întregii echipe Top Dance 2007!

”, a spus antrenorul Alin Roṣa.Campionatul Naţional de Dans Sportiv pe clase valorice a reuṣit să strângă la strart, peste 550 de perechi.Numarul impresionant de perechi, valoarea perechilor ṣi importanţa acestui concurs, fac ca aceste rezultate, să claseze Alba între oraṣele de seama ale dansului sportiv românesc.În cadrul campionatului naţional, din partea clubului Top Dance 2007, s-au remarcat Daniel Opricean – Iadira Nandrea – loc 8; Vlad Dragomir – Adriana Tudor – loc 8; Alex Oltean – Tania Gaban – loc 9; Dragoş Han – Larisa Muntean – loc 12; Andrei Stan – Alexandra Savu – loc 12 si Adrian Opriţa – Raluca Polhac – loc 17.[gallery columns="2" size="medium" ids="12284,12283,12282,12281"]