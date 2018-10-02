Caută articole
Articole cu eticheta "campionatul"
22 oct. 2019, 08:39
Sport
Rezultate excelente pentru CS Unirea la Campionatul Național de Box
14 aug. 2019, 09:08
Sport
CS Unirea Alba Iulia reprezintă România la Campionatul Mondial de Powerlifting din Canada
23 apr. 2019, 10:34
Sport
Aur și argint pentru Ionuț Zincă și Bogya Tamas la Campionatul Național de Semimaraton
2 oct. 2018, 10:34
Sport
Perechile clubului Top Dance 2007, finaliste la campionatul naţional de dans sportiv