Fermierii români, în stradă la Strasbourg împotriva acordului UE–MERCOSUR: „Agricultura europeană va fi sacrificată”

Fermierii români, în stradă la Strasbourg împotriva acordului UE–MERCOSUR

Fermierii români s-au alăturat unui protest de amploare organizat la Strasbourg, în fața Parlamentului European, unde mii de agricultori din întreaga Uniune Europeană și-au exprimat nemulțumirea față de acordul comercial UE–MERCOSUR.

Manifestanții avertizează că înțelegerea va afecta grav agricultura europeană și va duce la prăbușirea prețurilor pentru producătorii locali. Zona din jurul Parlamentului European a fost practic blocată.

Sute de tractoare au ocupat străzile, iar autoritățile au instituit măsuri stricte de securitate, ridicând garduri și limitând accesul în perimetru. Forțe impresionante de ordine au fost mobilizate pentru a preveni incidentele.

Agricultorii se tem că importurile masive de produse agricole mai ieftine din statele MERCOSUR vor crea o concurență neloială și vor pune o presiune uriașă pe fermierii europeni, deja afectați de costuri ridicate și reglementări stricte.

Protestul are loc într-un moment-cheie, întrucât eurodeputații urmează să decidă miercuri dacă documentul va fi trimis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a se verifica dacă acordul respectă tratatele comunitare.

În timp ce, în interiorul clădirii, peste 700 de europarlamentari participau la sesiunea plenară, afară mii de fermieri scandau împotriva acordului UE–MERCOSUR, cerând suspendarea sau renegocierea acestuia în forma actuală.

Sute de utilaje agricole au defilat în fața Parlamentului European, în sunetul asurzitor al claxoanelor, într-o demonstrație menită să transmită un mesaj clar și urgent decidenților europeni. Protestatarii spun că nu vor să fie ignorați și cer garanții ferme că agricultura europeană nu va fi sacrificată în numele intereselor comerciale globale.