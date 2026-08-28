Sanatate· 1 min citire

Ministerul Sănătății: Noi plăți către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR efectuate în ultima săptămână

Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net

Potrivit ministerului, investițiile vizează domenii esențiale pentru sistemul sanitar.

Ministerul Sănătății a informat vineri că, în această săptămână, au fost efectuate noi plăți în valoare 132.772.068,96 lei către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru investiții în digitalizare, infrastructură și dotarea unităților medicale.

Potrivit ministerului, investițiile vizează domenii esențiale pentru sistemul sanitar, precum: digitalizarea instituțiilor și unităților sanitare publice, modernizarea infrastructurii medicale, reducerea riscului de infecții nosocomiale, dotarea secțiilor de terapie intensivă pentru nou-născuți, dezvoltarea centrelor comunitare integrate, modernizarea cabinetelor medicilor de familie.

Printre beneficiarii acestor plăți se numără spitale, direcții de sănătate publică, universități de medicină, autorități publice locale, servicii de ambulanță și cabinete de medicină de familie din întreaga țară

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