Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria. Ce spune despre negocierile cu Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a confirmat miercuri că își asumă continuarea mandatului la conducerea Guvernului, în ciuda crizei politice declanșate de retragerea sprijinului din partea PSD.

Șeful Executivului a prezentat prioritățile imediate ale PNL, punând accent pe atragerea fondurilor europene și finalizarea marilor proiecte de infrastructură până la finalul lunii mai.

Asumarea guvernării în regim de criză politică

În urma deciziilor adoptate de Biroul Politic Național al PNL, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de fermitate privind actul de guvernare. Acesta a subliniat că poziția sa reflectă voința partidului de a nu abandona administrarea țării, în ciuda instabilității provocate de social-democrați. Obiectivul central al Cabinetului rămâne desfășurarea unei activități administrative eficiente, care să protejeze cetățenii de efectele negative ale tensiunilor din Parlament. Liberalii se angajează astfel să susțină proiectele guvernamentale esențiale, tratând situația actuală cu responsabilitate și pragmatism.

Miza fondurilor europene și importanța jaloanelor PNRR

Un punct critic al declarațiilor premierului s-a concentrat pe necesitatea absorbției fondurilor europene, care reprezintă principalul motor de dezvoltare al țării. Ilie Bolojan a identificat îndeplinirea jaloanelor drept prioritatea zero, explicând că accesarea resurselor financiare de la Bruxelles depinde de un calendar legislativ riguros. Pentru a evita pierderile financiare, Executivul va promova o serie de proiecte de lege și hotărâri de guvern care necesită un sprijin parlamentar transpartinic. În acest sens, premierul propune un moratoriu politic care să faciliteze atragerea banilor europeni, punând interesul național deasupra disputelor electorale de moment.

Renegocierea infrastructurii și termenul limită pentru programul SAFE

Infrastructura mare rămâne un alt pilon strategic al mandatului lui Bolojan. Premierul a explicat că, pentru a nu pierde granturile vitale, Guvernul trebuie să intre într-un proces rapid de renegociere a anumitor termene contractuale. Timpul este însă limitat, având în vedere că România trebuie să finalizeze toate proiectele incluse în programul SAFE până la sfârșitul lunii mai. Aprobarea urgentă a acestora este văzută ca o condiție obligatorie pentru menținerea fluxului de capital și pentru finalizarea șantierelor deja începute în întreaga țară.

Garanții pentru stabilitate în dialogul cu Președintele

Toate aceste priorități au fost prezentate într-o întâlnire oficială cu Președintele României, căruia Ilie Bolojan i-a oferit garanții privind continuitatea guvernării. Șeful Executivului a reafirmat responsabilitatea PNL de a genera stabilitate și de a corecta eventualele disfuncționalități din aparatul administrativ. Prin acest dialog constant cu șeful statului, premierul urmărește să creeze premisele unei prosperități bazate pe reguli corecte, asigurându-se că instituțiile statului rămân funcționale și orientate către rezultate, indiferent de configurația politică variabilă din Legislativ.