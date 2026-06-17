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Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de conducere în PNL. Ședință tensionată a liderilor liberali - SURSE

Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 16:40
Sursărealitatea.net

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Predoiu s-a poziționat de partea premierului desemnat Adrian Veștea și a militat pentru rămânerea PNL la guvernare.

Cătălin Predoiu și-ar fi depus deja demisia în cadrul unei ședințe tensionate care are loc la PNL, în condițiile în care tabăra majoritară, condusă de premierul interimar Ilie Bolojan, ar fi decis să organizeze duminică un congres, la care ar urma să se oficializeze sancțiunile împotriva grupării Veștea.

Pe de altă parte, premierul desemnat a afirmat că merge înainte cu planul său de a obține votul pentru formarea unui cabinet din care ar urma să facă parte și miniștri PSD, o colaborare pe care tabăra Bolojan a respins-o categoric.

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