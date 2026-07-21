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Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Titularizare 2026
Peste 37.000 de candidați participă marți la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, examenul pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar.
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