Dan Dungaciu, declarații bombă: ”Toate coalițiile se vor regândi, toată politica se va redesena și Nicușor Dan nu va fi foarte fericit”
Dan Dungaciu
Prim-vicepreședintele AUR și analistul politic Dan Dungaciu susține că în spatele refuzului președintelui Nicușor Dan de a accepta varianta alegerilor anticipate s-ar afla un calcul politic legat de propria realegere. Invitat în emisiunea „Miza Zilei” la Realitatea PLUS, Dungaciu a afirmat că șeful statului și-ar construi încă de pe acum strategia pentru obținerea unui al doilea mandat și a explicat de ce consideră că acesta evită un nou scrutin parlamentar.
Întrebat dacă deține dovezi concrete pentru această afirmație sau dacă este vorba doar despre o interpretare politică, Dungaciu a precizat că își bazează concluziile pe analiza parcursului politic al șefului statului.
Analistul politic a explicat că, în opinia sa, Nicușor Dan a urmărit constant ocuparea unei poziții centrale pe scena politică, strategie pe care ar fi folosit-o atât în campaniile pentru Primăria Capitalei, cât și în cea prezidențială.
„Proiectul politic al domnului Nicușor Dan a fost de fiecare dată acesta: când a candidat la primărie, când a candidat la prezidențiale, a cucerit centrul, ca să zic așa, scenei, ca un jucător de șah care vrea să cucerească centrul tablei, și de acolo să facă un pas și pe stânga și pe dreapta, în final să fie un pic mai bun decât ceilalți contracandidați.”
Comparație cu scenariile Iliescu–Vadim și Chirac–Le Pen
Dan Dungaciu a afirmat că, din punctul său de vedere, strategia președintelui ar urmări configurarea unei competiții electorale favorabile în perspectiva unui nou mandat.
„Trebuie să fii foarte performant, trebuie să fii mai bun decât ceilalți. Și de fiecare dată jocul ăsta de umbre, de griuri l-a caracterizat, inclusiv de la referendumul pentru familie până la funcția de primar. În alegerile prezidențiale s-a întâmplat la fel, iar proiectul domniei sale, din punctul nostru de vedere cel puțin, fără ca să pot să aduc vreo dovadă de tip matematic, este că dorește o competiție care seamănă mai degrabă cu proiectul Iliescu versus Vadim sau Chirac versus Le Pen.”
„Probabil că a dorit să facă curățenie în propria tabără”
În continuarea declarațiilor sale, prim-vicepreședintele AUR a susținut că Ilie Bolojan ar fi reprezentat principalul rival politic pe care Nicușor Dan ar fi încercat să îl îndepărteze.
„Altfel spus, pentru domnul Nicușor Dan, ca pentru orice președinte la al doilea mandat, cel mai important lucru este ce va face în următorul mandat, cum va cuceri al doilea mandat. Din punctul acesta de vedere, probabil că a dorit să facă curățenie în propria tabără și, Bolojan era principalul contracandidat pe care a dorit să îl înlăture, iar ulterior să mențină această zonă politică, sigur, negativă din punctul domniei sale de vedere, în așa fel încât în turul doi, sau, mă rog, în mandatul al doilea, contracandidatul să vină din această zonă.”
Dan Dungaciu: „Asta e gândirea politică de la Cotroceni”
„Această zonă este menținută de cordonul sanitar european plus cordonul sanitar din România prezidențial, pentru că această zonă trebuie să crească suficient de mult ca să intre în turul doi, dar nu suficient de mult ca să câștige turul doi.
Asta e gândirea politică de la Cotroceni și asta se vede. De aici spaima, de fapt, pentru alegeri anticipate, care nu este doar a domnului Nicușor Dan, este și a altor partide. Pentru că unele partide se tem că acest cordon sanitar va sări în aer cu alegeri anticipate și, doi, domnul Nicușor Dan se sperie, pentru că dacă acest cordon sanitar nu mai funcționează și va avea șansa unei campanii anticipate în care să ne spunem și proiectul și viziunea și doctrina, va fi imposibil după anticipate să mai construiești cordoane sanitare în România și de asta se tem ei.
Dacă vor fi alegeri anticipate, nu doar scorul nostru va fi mare, dar atmosfera publică se va schimba. Și asta se sperie pentru că asta aruncă în aer toate planurile și proiectele lor politice, că e vorba de unele partide din fostul arc guvernamental, că e vorba de președintele Nicușor Dan.”
„Frica e un sentiment puternic”
Întrebat dacă celelalte partide se tem că AUR ar putea câștiga eventualele alegeri anticipate și că președintele ar fi obligat să desemneze un premier din zona suveranistă, Dan Dungaciu a răspuns:
„Indiscutabil, frica e un sentiment puternic, mai ales la unii bărbați. Din punctul acesta de vedere, e o teamă, e o frică. Eu am făcut odată o comparație cu purcelușii din desenul animat în care stau cu capul ascuns în pat și se vede codița care tremură înspăimântată.
Sigur că se tem de asta. Sigur că se tem că tot jocul se resetează, de fapt despre asta e vorba. Pentru că niciodată la o criză politică nu vii cu răspunsuri juridice sau de altfel, vii cu răspunsuri politice. Și n-au curaj să-și asume asta. Și n-au curaj să-și asume asta încă o dată, vă spun. Pentru că alegeri anticipate ar redesena harta politică a României, ar arătata toate aceste etichete care nu se aplică de dimineață până seara, nu au nicio valoare de întrebuințare. Pentru că într-o campanie electorală putem să spunem ce credem și vom avea acces, ca să zic așa, la mai multe tribune, și cu 40-40 și ceva la sută, că nu știm cât va fi exact, va fi greu să eviți un partid precum AUR.
Și atunci toate coalițiile se vor regândi, toată politica se va redesena și evident că nici domnul Nicușor Dan nu va fi foarte fericit. Dar mai este și altceva. Trei actori politici se tem de anticipate. Președinția, PSD-ul și UDMR-ul. Președinția pentru motivul pe care am spus, PSD și UDMR pentru că ei sunt convinși că dacă vor fi anticipate s-ar putea să fie anticipate și propriile partide. Pentru că un partid precum PSD-ul, care a fost la guvernare, scos de la guvernare, împins la anticipate, să ia scoruri mai mici decât a avut, evident că cineva va trebui să plătească.
La UDMR este evident că este foarte multă lume nemulțumită față de domnul Hunor, care a transformat UDMR-ul într-un fel de filială FIDESZ în România, în vremea domnului Victor Orban. Și cu siguranță și acolo se dorește schimbare. Ar fi și normal după 18 ani să mai schimbi un pic câte ceva și pe la UDMR. Deci sigur că aceste partide se tem de anticipate în propriile partide și au un motiv în plus să nu dorească aceste anticipate. Aceștia sunt cei trei actori care nu vor asta. Cum am spus foarte bine, frica e un sentiment foarte puternic, încă o dată, mai ales a unor bărbați politicieni întâmplători.”
Ce spune despre șansele AUR la un scor de peste 40%
Întrebat ce șanse ar avea AUR să formeze o majoritate dacă ar obține aproximativ 40% din voturi la eventuale alegeri anticipate, Dan Dungaciu a declarat:
„Să vedem care e scorul acela și, doi, încă o dată. Lumea politică românească după anticipate nu va mai arăta la fel. Și nu mă refer doar la aritmetică, mă refer la starea de spirit și atmosfera publică. Pentru că toate aceste etichete care vor să mențină cordonul sanitar, din perspectiva noastră, nu vor mai fi funcționale. Gândiți-vă că un partid de 40 și ceva la sută va controla multe comisii parlamentare. Un partid de 40% nu poate fi evitat. Va fi elefantul din cameră. Va da un semnal politic major.
Și din această perspectivă, cel puțin în ceea ce-l privește, presupunând că vor fi 40-40 și ceva la sută și nu mai mult, sigur că un alt tip de negociere se va face. Un alt tip de negociere și nu poți să eviți să dai mandatul unui partid care avea 40 și ceva la sută, pentru că deja se umple de ridicol decidentul politic de astăzi îndrăznind să tot amâne la nesfârșit, vor ei, mă rog, al doilea premier desemnat, ce se va întâmpla atunci după 40 și ceva la sută. După părerea mea, vom fi cu totul și cu totul altă echipă. Noi am vrea să ne preocupăm de această problemă când ajungem la ea, vorba chinezilor. Mă gândesc cum să trec podul când ajung la el. Deocamdată ne interesează anticipatele pentru că România trebuie resetată. Asta e singura soluție politică la această criză politică. Toate soluțiile juridice, invocarea Curții de Apel pentru că, toată transformarea celui mai mare partid din Parlament în România într-un ONG juridic, toate lucrurile astea sunt ridicole.”
„PSD-ul n-a dorit să facă asta”
Dan Dungaciu a susținut că partidul nu va susține niciun guvern fără a avea un rol în actul de guvernare și a explicat de ce discuțiile cu PSD nu au avansat.
„După ce tot vii și ai pretenția ca AUR trebuie să îți voteze un guvern fără să primească nimic, precum slujnica pe care o tot chemi să facă curat în sufragerie, dar când vin musafirii o trimiți înapoi la bucătărie că ți-e rușine cu ea, sau în ultimul rând, ca să nu se vadă, vorba aceea că nu se califică pentru așa lucruri importante. Deci dacă crede cineva că AUR va da voturi fără să aibă o poziție de decizie, fără să aibă miniștri într-un guvern, înseamnă că n-a înțeles nimic, nici legat de AUR, nici legat de electoratul AUR.
Și noi am spus, ca să nu mai avem aceste discuții, hai să facem un gest politic, hai să facem acest vot. PSD-ul nu dorește să facă asta. PSD-ul n-a dorit să facă asta. PSD-ul a făcut toate declarațiile posibile de la toate nivelurile, așa fel încât o coaliție cu AUR să nu se poată face.
Nu se poate pretinde AUR-ului să gândească și să acționeze altfel în moment ce tu, din toate pozițiile, din toate capitalele, inclusiv un prim-vicepreședinte, ne învață acum că România are nevoie de suveranism european? Când tu, din toate pozițiile, faci aceste declarații, cum crezi tu că AUR mai e dispus să stea de vorbă ca să susțină mai știu eu ce construcții, ca să-și salveze pielea unii și alții din conducerea unor partide?
Nici nu se pune problema, nu s-a pus problema și am convingerea că nu se va pune.”
Ce condiție spune Dungaciu că a pus AUR înaintea oricărei negocieri
Întrebat ce ar putea oferi AUR în schimbul unor funcții importante în Parlament, în condițiile în care partidul nu dispune singur de majoritatea necesară pentru a le obține, Dan Dungaciu a afirmat că formațiunea a cerut mai întâi un gest politic din partea PSD, înaintea începerii oricăror negocieri.
„Și atunci funcțiile astea două, premier și președinția Senatului, reprezintă, după calculele din Parlament, aproape tot ce poate obține un partid de opoziție fără majoritate proprie. Este o miză foarte mare pentru un partid care nu are singur cele 233 de voturi necesare. Și atunci vă întreb concret, ce oferă AUR în schimb? Nu principii, ce măsuri anume ați semna mâine ca parte a unei înțelegeri?
„Noi am spus: Am vrut să vedem un gest politic din partea PSD-ului, care se declară că e în opoziție și că vrea să lupte cu actuala putere, pe care nu pot să o scoată de la Palatul Victoria și se tot rotește în jurul Palatului Victoria și miaună pe la ușile premierului Bolojan. Iertați-mă, nu-l cunosc pe domnul Bolojan, dar prost să fie să plece de acolo, prin asemenea strategii ale PSD-ului.
Deci revenind, am spus că dacă vrea să stăm de vorbă, facem un vot, schimbăm șeful Senatului. După care începem o discuție. Și ne interesează, în acea negociere, să avem o poziționare cât mai consistentă. PSD-ul a spus nu. Deci din punctul ăsta de vedere, discuția s-a închis de bună vreme.
Eu am încercat doar să vă explic contextul acestor discuții. Nu semnăm nicio măsură pentru că n-avem nicio înțelegere. Măsurile sunt la finalul unei negocieri. Noi acum discutăm despre o posibilă negociere și primul gest politic pe care l-am sugerat, schimbarea șefului Senatului”
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:23Ana Maria Păcuraru, debut în forță cu noua emisiune Miza Zilei: România nu are o problemă de guvern. România are o problemă de identitate
- 20:34Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan: „Nu este depășit de situație. Problema este alta”
- 19:23Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News