David Popovici, mesaj pentru autorități după revenirea la București: „Unii sportivi au nevoie urgent de asta”

David Popovici a revenit luni la București, după performanțele remarcabile obținute la Campionatele Europene de natație de la Paris. Campionul român s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute, însă a readus în atenție și situația sportivilor care încă își așteaptă premiile de la stat.
Înotătorul român a vorbit despre perioada care urmează, spunând că are nevoie de câteva zile de relaxare după competiția solicitantă. Popovici a explicat și că, în timp, a învățat să privească altfel succesul și că pentru el înotul reprezintă mai mult decât o simplă competiție.
„Eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine”, a spus sportivul, explicând că performanțele vin atunci când există pasiune, muncă și plăcere pentru ceea ce faci.
Un subiect important abordat la revenirea în țară a fost însă situația premiilor pe care Agenția Națională pentru Sport nu le-a achitat pentru rezultatele obținute de sportivi în ultimii doi ani.
Popovici a precizat că el este într-o situație privilegiată datorită sponsorilor care i-au susținut cariera, însă a atras atenția că există numeroși sportivi care nu beneficiază de aceleași condiții.
Campionul consideră că statul are obligația de a susține sportivii și de a se asigura că aceștia primesc sprijinul pentru performanțele obținute. În opinia sa, problema nu trebuie privită doar prin prisma situației personale, ci din perspectiva tuturor sportivilor care depind de aceste recompense.
„Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?”, a întrebat Popovici, subliniind că unii dintre cei care își așteaptă banii au nevoie urgentă de acest sprijin.
Înotătorul a mai spus că își dorește ca performanțele sportivilor români să fie privite ca o reușită colectivă și ca autoritățile să fie alături de cei care reprezintă România la competițiile internaționale.
La Paris, David Popovici a reușit o performanță istorică. El a câștigat al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber și, două zile mai târziu, a obținut un nou aur continental în proba de 200 de metri liber. Prin această reușită, românul a devenit primul înotător care reușește o asemenea performanță.
După revenirea în România, Popovici a transmis că nu există un secret în spatele rezultatelor sale. Munca enormă, pasiunea pentru înot și puțin noroc sunt, în opinia sa, ingredientele care au contribuit la succesul său.