Advertising
Politica· 2 min citire
Miron Mitrea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după incidentele cu drone:”Vrem să vedem ce le spui rușilor”
Miron Mitrea
Publicat27 iul. 2026, 08:01
Sursărealitatea.net
Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a lansat duminică, în direct la Realitatea PLUS, un atac dur la adresa Guvernului și a lui Ilie Bolojan, în urma incidentelor provocate de dronele rusești. Acesta a susținut că autoritățile române au reacționat prea târziu și a acuzat lipsa unei poziții ferme față de Moscova.
Citește și
- 09:28Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Politica guvernului redusă la esență: creșteri de impozite pentru a putea împrumuta în ritm nebunesc, la dobânzi împovărătoare”
- 09:02Ambasadorul Rusiei, convocat de urgență la MAE, astăzi, la ora 15:00. Ce decizie vor lua autoritățile române după cele trei incidente cu drone
- 08:11Miruță, la plajă în timp ce NATO este în alertă
- 07:58Putin, avertisment dur pentru România: „Ceea ce i-a aparținut cândva va reveni mai devreme sau mai târziu la normal din punct de vedere istoric”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News