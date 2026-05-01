Trafic de droguri destructurat înainte de minivacanța de 1 Mai

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au destructurat o activitate de trafic de droguri care ar fi vizat aprovizionarea pieței de pe litoral în minivacanța de 1 Mai.

Principalul suspect este un bărbat de 25 de ani, cetățean străin cu dublă cetățenie, cercetat pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, acesta a fost prins în flagrant pe 30 aprilie 2026, în jurul orei 15:30, pe Autostrada A2, la ieșirea Cernica. Polițiștii au oprit autoturismul condus de suspect, iar în urma controlului au descoperit, într-o pungă, mai multe pachete vidate care conțineau peste 11 kilograme de canabis. Drogurile ar fi urmat să fie transportate pe litoral, unde urmau să ajungă în perioada minivacanței.

Ancheta a continuat cu trei percheziții domiciliare la locuințele folosite de bărbat. În urma acestora, oamenii legii au mai găsit 4,7 kilograme de canabis, aproximativ 25 de grame de rezină de canabis și trei cântare electronice de precizie.

Suspectul a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, iar procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Tribunalul București urmează să fie sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Anchetatorii precizează că bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile legale pe durata procesului penal.