Amendă anulată din cauza unui proces-verbal incomplet

O femeie din județul Alba a obținut anularea unei amenzi de 500 de lei, după ce Judecătoria Blaj a constatat că procesul-verbal întocmit de poliție nu descria suficient de clar faptele reclamate.

Incidentul s-a petrecut la 28 mai 2025, în localitatea Crăciunelu de Jos, unde polițiștii au intervenit pentru a opri un scandal. Femeia a fost sancționată pentru că ar fi adresat injurii atât agenților, cât și altor persoane prezente.

În documentul de constatare nu au fost însă menționate cuvintele sau expresiile folosite. Judecătorii au apreciat că, în lipsa acestora, nu se putea stabili dacă afirmațiile femeii au lezat demnitatea celor implicați, au provocat indignare sau au tulburat ordinea publică, ootrivit alba24.ro .

Instanța a identificat și o neconcordanță între ora consemnată în procesul-verbal și momentul indicat de înregistrările video, diferența fiind de 27 de minute. Din cauza acestor probleme, magistrații au considerat că existența contravenției nu a fost demonstrată și au anulat procesul-verbal. Hotărârea, pronunțată la 8 iunie 2026, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.